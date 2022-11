Zes maanden cel voor koppel dat meer dan 60 pakken tabak stal in Colruyt met opvallende truc

M.C. (37) stak op 23 oktober 2021 liefst 30 pakken tabak in z’n rugzak. Eenmaal aangekomen bij de kassa, vertelde hij dat hij z’n geld was vergeten in de auto. De dertiger ging naar buiten met z’n rugzak, maar kwam nooit meer terug. Diezelfde dag paste z’n toenmalige vriendin S.V. (40) uit Tubeke dezelfde truc toe in hetzelfde filiaal. Ze beweerde dat ze haar bankkaart was vergeten in de wagen en kon op die manier een fles limonade en twee pakken tabak stelen.