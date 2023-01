Zelfverklaarde voetbalmanager stalkt vrouw die geen relatie met hem wil: "Hij plaste tegen voordeur en plakte haar slot dicht met lijm”

Brugge 37 maanden cel voor man die ooit brand stichtte in Brugse restaurant en ditmaal een woning leeghaalde

Een 33-jarige Napolitaan van Noord-Afrikaanse origine heeft in de Brugse rechtbank 37 maanden cel gekregen, omdat hij een woning in Sint-Kruis leeghaalde. Mohamed A. is geen onbekende voor het gerecht, want in september 2013 stichtte hij brand in een restaurant op de Markt van Brugge.

4 januari