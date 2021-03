Zelfstandig thuisverpleegster berooft bejaarde vrouw terwijl die bloedend op de grond ligt: “Het laagste wat je als mens kan doen”

Knokke-Heist Gemeente roept op afval op voorhand te verzamelen om bezoek aan recyclage­park te beperken

3 maart Op het recyclagepark in de Sluisstraat in Westkapelle gelden nog steeds strikte veiligheidsmaatregelen. Hierdoor is het aantal bezoekers op het park beperkt, wat kan leiden tot een langere wachttijd. AGSO Knokke-Heist roept iedereen op om het afval zoveel mogelijk te verzamelen en op die manier de bezoeken aan het recyclagepark te verminderen. “Net voor sluitingstijd nog vlug naar het recyclagepark komen is nooit een goed idee, dan loop je het risico om weggestuurd te worden zonder dat je hebt kunnen lossen. Ga dus naar het park op minder drukke momenten”, zegt het gemeentebestuur. “Rond openingstijd, op dinsdag, op zaterdag, na feestdagen en tijdens schoolvakanties is het vaak drukker.”