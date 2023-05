Zeeuwse molens staan stil wegens roest, molenaars in mineur vlak voor Nationale Molendagen

Kinderen proeven van zeilsport tijdens gratis initiatie

230 kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen de komende vijf weken kennismaken met de voor hen vaak onbekende zeilsport. De allereerste sessie had maandag plaats op de Sint-Pietersplas in Brugge. “We vinden het een leuk initiatief want onze dochter Amélie (8) is echt enthousiast om eens te proeven van deze watersport”, zegt Thomas Daenens (45) uit Lissewege.