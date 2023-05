Zeeuws-Vlaming Ard Kramer treedt toe tot het hoofdbestuur van volleybalbond NeVoBo

Dit is de naam van het nieuwe restaurant van Peter Goossens: “Verwijzing naar mijn aanpak in de keuken”

‘La Rigue’: onder die naam opent het nieuwe restaurant van Peter Goossens half juli de deuren in La Réserve in Knokke. Dat maakte de sterrenchef woensdagmiddag bekend in een persbericht. Een restaurantnaam met dezelfde initialen als het luxehotel. “Klinkt poëtisch maar vergis je niet, achter de naam gaat het Franse begrip ‘rigueur’ schuil: uiterste nauwkeurigheid, een kenmerk eigen aan zijn internationaal gerenommeerde keukenstijl”, klinkt het.