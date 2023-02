Zeeuws-Vlaamse carnavalsvierders zetten feest voort in cafés

Shopping Shuttles in Knok­ke-Heist vervoerden vorig jaar ruim 100.000 bezoekers, nu kan je ze ook gebruiken als billboard

De elektronische shuttlebusjes in Knokke-Heist, waarmee bezoekers gratis doorheen de winkelstraten worden gebracht, blijven een groot succes. In 2022 vervoerden ze meer dan 100.000 mensen. Binnenkort worden het rijdende billboards. Ondernemers kunnen zo’n busjes namelijk sponsoren om hun bedrijf zo in the picture te zetten.