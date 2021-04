“Ze pissen en kakken in mijn douche. Respectloos”: Een middag op het strand in Knokke, waar tieners constant voor overlast zorgen

Knokke-Heist “Ze hebben niks anders te doen, alles is gesloten”: strand van Knokke overspoeld door feestende jongeren, politie schrijft meer dan 100 pv’s uit

18:01 De politie van Knokke heeft de voorbije dagen meer dan 100 pv’s uitgeschreven aan jongeren die samentroepen op het strand en de zeedijk. Het gaat veelal om tieners tussen de 14 en 20 jaar oud. “We proberen eerst te sensibiliseren, maar als we flagrante overtredingen vaststellen of jongeren blijven onze orders negeren, kunnen we niet anders dan beboeten”, zegt korpschef Steve Desmet, die ook een duidelijke boodschap heeft voor de ouders. “Zij hebben weinig begrip voor ons werk, maar ze zouden beter moeten weten. We kunnen als politie niet de hele dag babysitten."