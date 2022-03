Zaakvoerder Boo Raan lanceert app om last-minute tafeltje te bemachtigen in toprestaurants

De app toont vandaag een lijst van 120 restaurants, waar je als foodie een keuze uit kunt maken. Alleen restaurants die zijn opgenomen in één van de gidsen Gault & Milau of Michelin, komen erin. Als er in één van deze zaken, die je hebt ‘gefavoriet’, een tafel vrijkomt, krijg je meteen een notificatie op je telefoon en kan je instant beslissen of je de vrijgekomen tafel neemt of niet. Voor restauranthouders is het kinderspel om hun vrijgekomen tafeltjes snel door te geven en last minutes op te vullen, want YEAT werd ondertussen al 19.000 keer gedownload.