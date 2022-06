Woning onbewoonbaar na keukenbrand in Heist

Het bleek om een brand te gaan in de woning van een bejaarde man. De brandweer hielp de bewoner naar buiten, waarop de man ter controle werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De brand situeerde zich hoofdzakelijk in de de keuken van de woning en as snel onder controle. Wel is de schade aanzienlijk. Er is ook rook- en waterschade in andere delen van het huis. De woning is dan ook onbewoonbaar verklaard. Schade aan de aanpalende woningen is er niet. De precieze oorzaak van de brand is momenteel nog niet gekend.