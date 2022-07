Wil je een uniek juweel gemaakt voor de eeuwigheid? Ga dan zeker langs bij Baskania in Knokke

“ Baskania is niet zo maar een producent van juwelen. Wij maken geen series maar enkel unieke stukken. Van onze juwelen vind je er geen twee. Creatief leggen we onszelf ook geen grenzen op, behalve dat we met de meest kwalitatieve producten werken. Onze juwelen zijn kunstwerkjes, niet onderhevig aan trends en grillen.” Aan het woord is Phillippe van Kerkhoven, eigenaar maar vooral de creatieve geest achter het juwelenmerk Baskania.

Over de jaren heen heeft Baskania een mooie reputatie opgebouwd. Van bij aanvang was het doel om unieke juwelen te ontwerpen en te creëren. Esthetisch en met de beste producten. Elk stuk moet uniek zijn. Een kunstwerkje dat over generaties heen kan gekoesterd worden. Dat opzet is nooit veranderd en nog steeds maken ze deze unieke juwelen in huis.

Het Baskania-atelier is gelegen in Antwerpen, de bakermat van de diamant- en juwelensector. Van bij de oprichting maakte Baskania zijn juwelen in huis en dat is nog steeds zo. Als we vragen naar het waarom vertelt Phillippe ons het volgende: “We maken onze juwelen voor de eeuwigheid en alles begint bij de creatie. We creëren voortdurend juwelen. Voor onszelf of in opdracht. Uit het niets maar ook door transformatie van een oud juweel van een klant. We willen het hele productieproces onder onze controle hebben omdat de wisselwerking tussen creatie en ambacht heel belangrijk is. Onze medewerkers zijn doorwinterde vakmensen die geen uitdaging uit de weg gaan en graag worden uitgedaagd door een niet-alledaagse creatie.”

Respect voor de steen

We leren ook dat de creatie van een juweel een esthetische maar evengoed een technische kant heeft. “De creatie van een juweel begint vaak vanuit de mogelijkheden die men ziet in het verwerken van een edelsteen. Hoe laten we de steen maximaal stralen, welke technieken gebruiken we dan het beste, in welk type juweel komt die het beste tot zijn recht? Vragen die zowel vanuit esthetisch als technisch oogpunt moeten beoordeeld worden. We beschouwen onszelf als geprivilegieerd en behandelen deze stenen, die gevormd werden over miljoenen jaren, met nederig respect.”

In de winkel te Knokke zien we dat naast deze unieke juwelen Baskania ook stijlvolle horloges in de etalage heeft. En die zijn heel uniek omdat ze worden ontworpen en gemaakt door juwelenontwerpers. “De horloges worden volgens dezelfde esthetische en technische aspecten ontworpen als onze juwelen. Daardoor overstijgt een horloge zijn louter functionele functie. Het zijn juwelen die een uiterst precieze techniek bevatten en waar je desgewenst het uur kan op aflezen”, grapt Phillippe. “Kom gerust eens langs in de winkel in Knokke om bij een lekker glaasje huischampagne onze creaties te bekijken”, voegt hij eraan toe en dat is inderdaad een aanrader.