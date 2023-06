Wie tovert mooiste papieren strandbloem in elkaar? Knokke-Heist eert aloude kusttraditie met eigen festival

Het is onlosmakelijk verbonden met onze kust: rijen kleurrijke bloemen, gemaakt van crèpepapier. Deze bijzondere traditie is sinds kort erkend als immaterieel erfgoed en in Knokke-Heist willen ze dat extra in de verf zetten met het ‘Zoute Beach Flower Festival’. Op 19 augustus verandert het strand voor het Albertplein in een heuse marktplaats met papieren bloemen. En ja, uw kind kan meedoen.