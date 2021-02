Wie kent Diagne nog? Ex-Club Bruggespits veroordeeld omdat hij zonder verzekering door Knokke rijdt met Rolls Royce

De Senegalees werd destijds met grote verwachtingen binnengehaald bij Club Brugge, maar maakte vooral naam met zijn fratsen op en naast het veld. Wie herinnert zich de penaltyfarce op PSG in de Champions League niet? Maar ook in zijn vrije tijd bleek zijn verblijf in ons land geen succes. Zo werd hij op 30 november 2019 staande gehouden door de politie toen hij met zijn Rolls Royce door Knokke reed. De bolide bleek niet geldig verzekerd of ingeschreven te zijn. Diagne had een tijdelijke verzekering voor zijn bolide, maar die was drie dagen eerder verlopen. Bovendien reed hij met een Oostenrijkse nummerplaat, terwijl hij wel als inwoner van Knokke-Heist was ingeschreven. De politie nam de wagen dan ook in beslag. Voor de feiten moest hij zich nu verantwoorden voor de politierechtbank. Hij stuurde evenwel zijn kat en werd bij verstek veroordeeld tot een boete van 800 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijverbod van vijftien dagen.