Wie droomt van een strandcabine in Knokke-Heist, keert van een kale reis terug: “De vraag is véél groter dan het aanbod”

“Die hitte in heel het dorp... Zelfs rolluiken smolten weg”: tien jaar geleden legde een ‘niet te blussen brand’ de kerk van Westkapel­le in de as

Wat rookontwikkeling, meer niet: of hoe de eerste melding tien jaar geleden nog niet in de buurt kwam van wat de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle werkelijk te wachten stond. Waar rook is, bleek in dit geval véél vuur te zijn. ‘Niet te blussen’, titelde Het Laatste Nieuws zelfs, daags nadat het gebouw volledig door de brand verzwolgen werd. We keren terug naar die bewuste dag, met Jan Bode van de kerkfabriek en brandweerofficier Jean-Claude Vantorre. “Ik herinner me nog haarscherp hoe we plots te horen kregen dat er nog kinderen binnen waren...”