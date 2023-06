West-Vlaamse zakenman staat niet alleen in protest tegen golfplannen van Paul Gheysens in Knokke: “Deze plannen zijn waanzin”

De West-Vlaamse zakenman Peter Taffeiren staat niet alleen in zijn strijd tegen de golfplannen van Paul Gheysens in Knokke. Drie natuurverenigingen verenigen zich - naar eigen zeggen gesteund door omwonenden - eveneens tegen het project en spreken zich openlijk uit. “Met dit megaproject dreigen de Knokse polders binnenkort enkel nog in geschiedenisboeken te bestaan."