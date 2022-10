Werkneemster (33) van lingeriewinkel krijgt geen straf nadat ze 26.000 euro in eigen zakken steekt

De Brugse vrouw was van mei 2020 tot maart 2021 aan de slag in een filiaal van Lingerie Outlet, dat vestigingen heeft op diverse locaties in West-Vlaanderen. Ze was vooral actief in Knokke-Heist en kreeg daar heel wat vertrouwen. Maar dat vertrouwen beschaamde ze volledig, zo bleek in de rechtbank. C.V. stak stelselmatig cash geld in eigen zakken. Dat deed ze onder andere door aankopen niet te registreren in het kassasysteem. Het gesjoemel kwam uiteindelijk pas na lange tijd aan het licht toen de werkgeefster onregelmatigheden vaststelde in de boekhouding.