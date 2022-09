Werkneemster (33) lingeriewinkel riskeert jaar cel nadat ze 26.000 euro in eigen zakken stak: “Ik deed het uit frustratie”

Oostende RESTOTIP. James’ Comptoir in Oostende.

Begin dit jaar werd James’ Comptoir geopend in de bekende James Ensorgalerij tussen de Vlaanderenstraat en de Christinastraat. Tom Labens en Michel Declercq, twee bekenden in de horecasector in Oostende bliezen de zaak nieuw leven in. Ze toverden in het verleden al verschillende zaken om tot een succes en ook nu stappen we met een tevreden gevoel naar buiten.

16 september