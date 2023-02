“Werken hoeven bezoekers niet tegen te houden om ons plein te bezoeken”: Knokke-Heist houdt opvallend pleidooi voor Maes- en Boereboomplein

Dit zijn de winnaars van de carnaval­stoet in Blankenber­ge: “Het is indrukwek­kend wat de verenigin­gen neergezet hebben dit jaar”

Zondagavond verzamelden de Blankenbergse carnavalsverenigingen in het casino voor de proclamatie van de beste groep en de beste wagen. Een 12-koppige jury onder voorzitterschap van Kaat Van der Marliere gaf punten op diverse criteria. “Het was een uitzonderlijk sterke editie want voor de karren zat er slechts 1 punt verschil tussen de laureaat en de tweede”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open Vld).