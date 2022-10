Werken aan prestigieus project in Knokke-Heist veroorzaken verhoogde instabiliteit, 57 gezinnen voor onbepaalde tijd zonder gas: “Veiligheid is prioriteit”

Knokke-HeistOp het Maes en Boereboomplein in Knokke-Heist zijn er op dit moment ingrijpende werken bezig in het kader van het ‘HOOST’-project. Maar die werken veroorzaken een verhoogde instabiliteit van de omliggende grond. Experten van Fluvius hebben geoordeeld dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het gasnet. Daarom worden 25 gebouwen vanaf dinsdagmiddag afgesloten van het gasnet. Hoelang dat zo blijft, is momenteel moeilijk in te schatten. “Het is een preventieve maatregel. We doen er alles aan om de gastoevoer zo snel als mogelijk weer open te zetten”, zegt burgemeester Piet De Groote.