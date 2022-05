Werk van wereldbefaamd kunstenaar in Knokke-Heist ondergaat transformatie dankzij 3.000 (!) zonnebloemen: “Zelf héél benieuwd naar het eindresultaat”

Knokke-Heist AZ Zeno kiest voor Volvo XC90 als nieuw MUG-voer­tuig: “Nog veiliger en comfortabe­ler werken”

Ziekenhuis AZ Zeno in Knokke-Heist neemt een nieuw MUG-voertuig in gebruik. Vorig jaar moest de MUG meer dan 750 keer uitrijden, een aantal dat jaar na jaar gestaag blijft stijgen. Na 10 jaar een 96.000 kilometer op de teller was de oude wagen aan vervanging toe.

12 mei