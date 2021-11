Werd Georgette (97) vlak voor haar dood 800.000 euro lichter gemaakt, mét hulp van twee notarissen? “Een duivelszak is blijkbaar niet snel gevuld”

Knokke-Heist/BruggeHet Openbaar Ministerie en de nabestaanden twijfelen niet: volgens hen is een 97-jarige bewoonster van serviceflatgebouw Seaflower Service Palace in Knokke voor 800.000 euro opgelicht. De ex-uitbaatster van het rusthuis zou, samen met haar dochter én twee notarissen, Georgette - onder druk - twee schenkingen van 400.000 euro hebben doen ondertekenen. “Totaal onaanvaardbare feiten”, stelt de procureur. Volgens de beklaagden, die resoluut voor de vrijspraak gaan, zit de zaak helemaal anders in elkaar.