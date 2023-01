WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolking in Knokke-Heist

BRUGGE Comité voor Initiatief organi­seert gratis muzikaal event op vooravond van start Ronde van Vlaanderen 2023 in Brugge

Het Comité voor Initiatief zal op 1 april 2023 een muzikaal evenement organiseren op de Markt in Brugge waar daags nadien de start van de Ronde van Vlaanderen gegeven wordt. Er zijn muzikale optredens tussen 19 en 23 uur. “We hebben 1 hele grote Belgische naam kunnen strikken die internationaal bekend is en met een 2de act zijn we nog in onderhandeling”, zegt een glunderende voorzitter Filip De Craemer.

1 januari