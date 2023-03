WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Knokke-Heist

Drie speeldagen schorsing voor voetballer Ziggy die klappen uitdeelde na beledigin­gen aan zijn adres

De speler van KSV Pittem die twee weken geleden een speler van de tegenpartij te lijf ging, is drie speeldagen geschorst. Ziggy verloor zijn zelfcontrole nadat een speler van VK Dudzele hem zwaar beledigde met de littekens in zijn gezicht. Ziggy liep enorm zware brandwonden op in 2019 tijdens het werk waarbij één collega zelfs overleed.