WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Knokke-Heist

Brugge Jonge moeder die pasgeboren baby in vuilniszak op zolder dumpte maand langer in cel: “Ze ontkent de kinder­moord”

Claudia D.C. (23), de jonge moeder die haar pasgeboren baby’tje in een vuilniszak op zolder dumpte, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vanmorgen. Haar advocaat had nochtans wel gevraagd om haar onder voorwaarden vrij te laten. “Om principiële redenen”, zegt meester Elise Standaert.

10 januari