WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Knokke-Heist

BLANKENBERGE Blanken­berg­se Eva-Maria Bisschop (43) werkte 3 jaar aan debuutro­man 'Ierlando­gen’: “Mijn boek is als een snoepje dat tot het einde zijn smaak blijft behouden”

In het dagelijkse leven heeft ze de leiding over de administratie en boekhouding van de fietshandel die haar man runt en natuurlijk gaat er ook veel tijd naar de opvoeding van hun 2 dochters. Maar de kriebels om een eigen boek te schrijven resulteerden in de debuutroman ‘Ierlandogen’. De Blankenbergse Eva-Maria Bisschop (43) heeft de smaak te pakken want er zijn al plannen voor 2 opvolgers. “Ik ben nog steeds dolverliefd op mijn boek.”