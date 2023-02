WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolking in Knokke-Heist

Carnavals­ver­e­ni­gin­gen leggen laatste hand aan hun wagens voor de stoet: “Ondanks de competitie hangt er hier een vrij vriend­schap­pe­lij­ke sfeer”

De carnavalskoorts stijgt ook in Blankenberge want het aftellen naar de stoet die door de centrumstraten trekt is begonnen. In de loods op het industrieterrein van Uitkerke zijn leden van enkele carnavalsverenigingen nog druk in de weer met het afwerken van de wagen waar ze zullen mee uitpakken. Onder hen Nick De Pauw die nog een verkeersbord van een rond punt aan het schilderen is op de zijkant van 1 van de 3 wagens van De Pekkers. En dat onder het toeziend oog van broer Bart die voorzitter is van de groepering.