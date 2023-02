WEERBERICHT. Vanochtend bewolkt weer in Knokke-Heist

BLANKENBERGE Lokaal bestuur Blankenber­ge is een pilootge­meen­te voor het Vastgoedin­for­ma­tie­plat­form

Vanaf 15 februari komt er een Vastgoedinformatieplatform (VIP). Het is een centraal, online platform om vastgoedinformatie uniform aan te vragen en af te leveren. Het lokaal bestuur Blankenberge is een pilootgemeente in dit project en stapt mee in de testfase. Vanaf dat moment kunnen notarissen en vastgoedmakelaars via het platform vastgoedinformatie aanvragen bij het lokaal bestuur Blankenberge. Alle overige aanvragers doen dit nog via e-mail.

3 februari