WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking in Knokke-Heist vanochtend

REGIO Talrijke gemeenten in onze regio organise­ren nieuws­jaars­drink voor hun inwoners

Traditiegetrouw organiseren talrijke gemeenten een nieuwjaarsreceptie voor hun inwoners. Op zondag 8 januari is dat ook in onze regio het geval. Afspraak in Brugge, Beernem, Oostkamp en Jabbeke. In Knokke klinken ze een week later op 2023.

