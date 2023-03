WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Knokke-Heist

“Mijn zaak én woning gingen in vlammen op”: uitbater verwoeste horecazaak in Knok­ke-Heist moet nog bekomen van felle brand

“Alles ging zó snel. Dat de vlammen zich over het volledige pand zouden verspreiden, had ik nooit verwacht.” Twee dagen nadat een brand de bekende snackbar Pizza Pitta Milano in Knokke-Heist volledig verwoestte, doet uitbater Ufuk Saka (26) zijn verhaal. De man is aangeslagen; hij is dan ook niet alleen zijn zaak, maar ook zijn woning kwijt. Hij spreekt zich ook uit over de toekomst.