WEERBERICHT. Kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend in Knokke-Heist

Brugge Drogiste­rij De Drie Zwanen trekt er na 75 jaar de stekker uit: “De aanhouden­de prijsstij­gin­gen doen me de das om”

De bekende drogisterij en buurtwinkel De Drie Zwanen langs de Astridlaan in Assebroek sluit ten laatste eind mei definitief de deuren. Voor Peggy Verdonck (48) is dat een drastische beslissing, eentje die ze liever niet had genomen. “Mijn omzet lag nooit hoger dan vorig jaar, maar de aanhoudende prijsstijgingen maken het voor mij niet meer rendabel”, zegt ze.

3 februari