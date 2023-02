WEERBERICHT. Kans op bewolking in Knokke-Heist vanochtend

Blankenber­ge breidt zone 30 gevoelig uit in centrum en toeristi­sche zone

Het nieuwe lokaal mobiliteitsplan voor Blankenberge is goedgekeurd tijdens de gemeenteraad. “Een van onze prioriteiten is de uitbreiding van de zone 30 in het centrum en de toeristische zone, aangezien er veel voetgangers zijn”, zegt de bevoegde schepen Patrick De Klerck (Open Vld).