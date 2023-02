WEERBERICHT. In Knokke-Heist bewolkt weer vanochtend

Knokke-Heist Bomenplan Knok­ke-Heist verder uitgerold in Westkapel­le­straat en Kursaal­straat

De vervanging van de bomen in de Kragendijk en de Sparrendreef in Knokke-Heist door duurzamere soorten is volledig afgewerkt. Een 40-tal zwaar gekandelaberde esdoorns ter hoogte van het clubhuis van de Royal Zoute Golf Club werden vervangen door groenblijvende steeneiken. Aansluitend neemt de aannemer in opdracht van het gemeentebestuur ook de Kursaalstraat en Westkapellestraat onder handen.