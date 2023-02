WEERBERICHT: Bewolking in Knokke-Heist vanmiddag

Knokke-Heist Vrienden van overleden skiër (26) uit Knok­ke-Heist reageren op berichten over hoge snelheid: “Geen sprake van roekeloos gedrag”

Een 26-jarige man uit Knokke-Heist is dinsdag om het leven gekomen bij een skiongeval op een zwarte piste in Oostenrijk. Het drama gebeurde in Rohrberg, in het skigebied Zillertal Arena. Het verdriet om de jongeman, een bekend figuur in de kustgemeente, is groot. “Het was een ongelukkige valpartij. Van hoge snelheid of roekeloos skigedrag was zeker geen sprake”, reageren zijn vrienden ter plaatse. Ook thuis wordt met ongeloof gereageerd.

8 februari