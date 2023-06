WEER. Vanochtend kans op helder weer in Knokke-Heist

RESTOTIP. Ober in Brugge: “Hier voelen Bruggelin­gen zich thuis en ja, we begrijpen waarom”

De verwachtingen waren hooggespannen toen Olivier Logghe eind vorig jaar restaurant Ober opende in Sint-Michiels. De Bruggeling is een gekend figuur in horecamiddens én de zaak kwam in het pand van het voormalige legendarische café De Tijger. Enkele maanden én een stijlvol binnenterras later, kunnen we stellen dat Ober een absolute schot in de roos is. Waarom en wat Olivier daar zélf over denkt, leggen we graag uit.