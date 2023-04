WEER. Vanochtend kans op bewolking in Knokke-Heist

Crèmerie François opent - wegens groot succes - tweede zaak in Knokke: “Alleen bij ons kan je zo’n lekker pistache-ijs proeven”

Crèmerie François, één van de oudste ijssalons van het land, heeft een tweede vestiging geopend in Knokke-Heist. Geen overbodige luxe, want het succes van het ijssalon, uitgebaat door Wendy Benoot en Jan D’hooge, is groot. In die mate dat het er soms zelfs té druk werd. Enter tweede vestiging in de kustgemeente. Maar wat is hun geheim? Waarom kiezen mensen zo massaal voor ijs van Crèmerie François? En waarom smelt hun ijs minder snel?