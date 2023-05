WEER. Lichte regen en bewolking in Knokke-Heist vanochtend

Basis­school Wonderwijs in Assebroek heeft een nieuwe groene speel­plaats

Jaarlijks stelt het Brugse stadsbestuur 50.000 euro ter beschikking voor 5 scholen die beton, tegels of verharding vervangen voor meer natuurlijke en avontuurlijke speelruimte. Basisschool Wonderwijs, die gelegen is in de Sint-Kristoffelstraat, ging in op dit voorstel en legde een nieuw speelbos aan dankzij de subsidie.