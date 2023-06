WEER. In Knokke-Heist zo goed als helder weer vanochtend

Knok­ke-Heist wil federale politie­agen­ten om overlast op hittedagen aan te kunnen: “Jongeren die niet binnen mogen in recreatie­ge­bie­den, zakken gewoon af richting kust"

“Ik ben het beu. Op hittedagen worden we overspoeld. Iedereen is hier welkom, maar ze moéten zich aan de regels houden. En dat gebeurt niet.” Burgemeester Piet De Groote (GBL) ziet met lede ogen aan hoe jongeren op hittedagen — 30 graden en meer — richting Knokke-Heist komen en voor overlast zorgen. Hij vraagt dan ook steun van de federale politie. “Want nu is het bijna onmogelijk om in die drukte overal de veiligheid te garanderen.”