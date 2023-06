WEER. In Knokke-Heist helder met enkele wolkenvelden vanochtend

NET OPEN. Hassan (24) brengt Turks-Libanese gerechten naar Knok­ke-Heist: “We willen mensen aan de kust laten kennisma­ken met onze keuken”

Knokke-Heist is een culinair adresje rijker. Turkse mezze, Libanese stoofpotjes of de betere grillspecialiteiten van de Mediterraanse keuken: je proeft het allemaal in Maya, het nieuwe restaurant van Hassan Chehade (24). De twintiger heeft al een succesvolle zaak in Tielt, maar kiest nu bewust voor een tweede vestiging aan zee. “Ik merk dat de nieuwsgierigheid groot is. De bedoeling is om de mensen hier te verrassen met onze keuken." Al krijgt de nieuwe zaak ook op vlak van inrichting net dat tikkeltje extra.