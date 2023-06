WEER. Helder weer in Knokke-Heist vanochtend

Nacompetitie 3de/4de klasse Geen succes voor vierdeklas­sers op zondag

In de nacompetitie op zondag, viel er voor de Zeeuwse ploegen maar weinig te vieren. Groede verloor na een zware verlenging van Rimboe (3-2), Hoeven rekende af met RIA W (6-1) en Sluis ging er op eigen veld hard af tegen Sprundel (1-4). Daardoor komen de drie clubs ook volgend seizoen uit in de vierde klasse. Sluis en RIA W doen dat, in tegenstelling tot dit jaar, op zaterdag.