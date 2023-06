WEER. Bewolking in Knokke-Heist vanochtend

Wéér moet een kleurrijk terras wijken in Brugge: “Jammer... De stad zet toch zélf ook groene stoeltjes?”

De oranje terrasstoelen van de Brugse Gin Club in de Jozef Suvéestraat in Brugge zijn vervangen door bruine exemplaren. Reden? Een klacht, omdat je in de stad géén al te fel gekleurde terrasstoelen mag plaatsen. Zaakvoerder Edward Vanhoutte is inschikkelijk, maar ook kritisch. “Rode hangmatten zijn dan weer geen probleem.”