Week hinder door werken in Duinbergenlaan

Het Tingelhof is in die periode niet bereikbaar met de wagen. In de Knokkestraat is er tussen de Krommedijk en Maurice Lippensplein enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Het gemotoriseerd verkeer wordt in de beide rijrichtingen via de Elizabetlaan omgeleid. Voor de fietsers is er plaatselijk een omleiding voorzien via de het Stationspad.