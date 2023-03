Waarom de iconische paaltjes op het strand van Knokke-Heist nu tóch niet weg moeten: “Maar een romantische fotoshoot wordt sowieso onmogelijk”

Bedrijf van Filip is niet meer bereikbaar door gewijzigde verkeerssi­tu­a­tie in Geerwijn­straat: “Wie aan mijn deur parkeert, riskeert een boete”

De gewijzigde verkeerssituatie in de Geerwijnstraat in het centrum van Brugge heeft voor één woning vervelende gevolgen. De woning met huisnummer 1 is sinds een paar dagen immers niet meer bereikbaar met de wagen. Voor het bedrijf van Filip Mattheeuws is dat een kleine ramp, al gaat het stadsbestuur daar niet mee akkoord.