Vzw die jongeren met moeilijke thuissituatie opvangt neemt intrek in nieuwbouw

De Kleinen Dennen in Knokke-Heist heeft een nieuw onderdak. Minister Hilde Crevits en burgemeester Piet De Groote openden de nieuwbouw van de Kleine Dennen in de Haagwinde. Deze instelling, gelegen in Haagwinde 77 in Knokke-Heist en afdeling van vzw De Patio – ondersteunt jongeren en hun gezin die zich in een verontrustende thuissituatie bevinden en gaat met hen op zoek naar nieuwe kansen.