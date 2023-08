Vrouw (23) onderkoeld aangetroffen op strand van Knokke: “Verhoor moet duidelijkheid scheppen”

Knokke Off nu ook te zien op VRT 1, maar wat vindt Knokkenaar er zelf van? “Had gemeente dat script op voorhand wel gelezen?”

Het is nooit té Knokke, zegt twintiger Louise Basteyns - meesterlijk vertolkt door Pommelien Thijs - in de hitserie ‘Knokke Off’. Dat de serie veelbesproken is, hoeft geen betoog. Nadat ze meer dan 5 miljoen keer bekeken werd op VRT Max is de reeks nu ook te zien op nationale én Nederlandse televisie. Maar hoe kijken ze er in Knokke-Heist naar? Belachelijk en slechte reclame, of fantastisch? Van het stadhuis tot de man in de straat en het volkscafé: wij trokken op pad.