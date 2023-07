Voormalig raadslid Max Szechtman (66) overleden

Chiro Heist trekt aan de alarmbel: “Als we geen leiding vinden, dan stopt ons verhaal in september”

De Chiro van Heist zit serieus met de handen in het haar want ze kampen met een stevig tekort aan leiding. Daardoor komt de opstart van hun nieuwe werkjaar in het gedrang. “Het zou natuurlijk super spijtig zijn voor de kinderen in onze badstad als de enige jeugdbeweging zou verdwijnen”, zegt hoofdleider Daimen Demeester (21).