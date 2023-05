Voorlopig geen nieuwe ‘torens’ meer mogelijk: Knokke-Heist trekt streep door bouwnota’s na woelige week

11 bewoners kunnen na brand in Knok­ke-Heist terecht in woonzorg­cen­trum

De bewoners van het appartementsgebouw op het Heldenplein in Knokke-Heist, waar maandagnacht brand uitbrak, kunnen terecht in het woonzorgcentrum OLVO in de Kursaalstraat. Elf mensen gingen op dat voorstel in.