Voorbijgangers zien BMW met Nederlandse nummerplaat in diepe sloot liggen in Knokke-Heist, maar van bestuurder geen spoor

Knokke-Heist Op één na hoogste bedrag voor stulpje in Knokke: Compagnie Het Zoute legt 24,1 miljoen euro neer voor internaat met zicht op golfter­rein

In Knokke-Heist is een statig gebouw voor 24,1 miljoen euro van eigenaar veranderd. Het op één na hoogste bedrag ooit voor een stulpje in de badplaats. Al krijgt de koper - Compagnie Het Zoute - daar wel veel voor in de plaats. Villa Altena is een statig gebouw uit 1930, met 6.000 m² grond, maar vooral: met rechtstreekse toegang tot de Royal Zoute Golf.

24 oktober