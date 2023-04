Voor voetbalsters IJzendijke staat na nederlaag tegen laagvlieger niets meer op het spel

Ongeziene taferelen in Knok­ke-Heist, waar gemeente­raad start met politie in burger en eindigt met tranen: “Ongezien in 35 jaar”

Wellicht de meest bewogen gemeenteraad ooit, daar blikken ze in Knokke-Heist op terug na donderdagavond. Het heikele agendapunt van de overname van het gemeentelijk onderwijs door het gemeenschapsonderwijs (GO!) werd met een kleine meerderheid goedgekeurd, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Honderden mensen kwamen protesteren en na afloop waren aanwezigen zelfs tot tranen toe bewogen. En het schepencollege met burgemeester Piet De Groote (GBL) kreeg tenslotte de volle laag. “Shame on you", klonk het in koor. Het verslag van een bewogen avond in de kustgemeente.