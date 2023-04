“Voor ouderen of minder mobiele inwoners is het onmogelijk zich kilometers te verplaatsen”: Knokke-Heist kant zich tegen stelselmatig verdwijnen geldautomaten

Michel Van den Brande wil de Lustige Velodroom redden: “Ik ga op zoek naar investeer­ders”

Sinds vorig jaar staat de Lustige Velodroom in het uitstalraam. Eigenaar Thierry Monbaliu (58) vond tot op heden nog geen overnemer maar daar komt binnenkort misschien verandering in. Tijdens een drink naar aanleiding van de 90ste verjaardag van de bekende piste, verklaarde zakenman Michel Van den Brande (62) dat hij op zoek zal gaan naar enkele investeerders en zelf is hij ook bereid om 50.000 euro in de overname te pompen. “Mijn dochter kwam hier fietsen toen ze 5 jaar was.”