Voetbalsters IJzendijke sluiten het seizoen positief af en hebben iets om naar uit te kijken

Stad legt dolomietpa­den aan in kinderboer­de­rij: “Toeganke­lij­ker voor iedereen”

De wandelpaden in de kinderboerderij Zeven Torentjes in Assebroek kregen een dolomietaanleg. Voordien was dat een porfiersteenslag, die moeilijker begaanbaar was voor rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen.