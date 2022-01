Vlaamse horeca-uitbaters in Sluis houden rebellie vol en openen ook op zondag: “Veel Vlamingen komen ons steunen”

“We hebben onze rebellie nog een dagje extra volgehouden", knipoogt Liesbeth van Os van brasserie Lizzie’s in de Oude Kerkstraat in Sluis. “Oorspronkelijk waren we het enkel op zaterdag van plan, maar het enthousiasme van de klanten was groot. Daarom deden we zondag koppig voort. We zijn niet akkoord dat de horeca niet samen met de winkels weer mag openen in Nederland. De horeca is geen besmettingshaard. Dat is voldoende bewezen.”